На Украину надвигаются заморозки до -5

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На Украину надвигается резкое похолодание, предупреждает ГСЧС.

В отдельных областях завтра и послезавтра, 14-15 апреля ожидаются заморозки. По данным Укргидрометцентра, в западных и Житомирской областях на поверхности почвы заморозки до 5 градусов нижу нуля (І уровень опасности, желтый), в Ровенской, Волынской, а 15 апреля и в Житомирской областях в воздухе сильные заморозки до -3 градусов (II уровень опасности, оранжевый).

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На сегодня в Украине прогнозируется пасмурная погода, в отдельных областях пройдут дожди с грозами. Максимальная температура воздуха днем составит +17 градусов.