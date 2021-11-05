На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди: прогноз погоды
05.11.2021, 14:15
Иллюстративное фото: depositphotos.com
На выходных в Украине похолодает и пройдут дожди. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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В субботу, 6 ноября, на западе Украины +8..+12, в центральных областях +9..+13, на востоке +13..+16, на юге +12..+17, в Крыму +17..+19. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут дожди.
В воскресенье, 13 ноября, на западе +7..+12, в центре, на востоке и на юге +9..+12, в Крыму +12..+14. Дожди ожидаются в Закарпатской области.
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