На выходных в Украине похолодает, местами пройдут дожди: прогноз погоды

На выходных в Украине похолодает и пройдут дожди. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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В субботу, 6 ноября, на западе Украины +8..+12, в центральных областях +9..+13, на востоке +13..+16, на юге +12..+17, в Крыму +17..+19. В Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях пройдут дожди.

В воскресенье, 13 ноября, на западе +7..+12, в центре, на востоке и на юге +9..+12, в Крыму +12..+14. Дожди ожидаются в Закарпатской области.

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Денис Юдин

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