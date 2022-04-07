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На Закарпатье обнаружили мошенников, собиравших деньги, прикрываясь военными

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 16:11
На Закарпатье обнаружили мошенников, собиравших деньги, прикрываясь военными - Фото
Сим-карти. Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Украине разоблачили мошенническую схему, по которой с предпринимателей пытались собрать деньги на якобы благотворительность, сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.

Так правоохранители поймали трех человек, которые представлялись сотрудниками Областной военной администрации, звонили по телефону предпринимателям и присылали поддельные письма, в которых просили пожертвовать на фейковые счета, пишет Виктор Микита.

Их задержали, продолжаются следственные действия.

Катерина Амеліна
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