На Закарпатье обнаружили мошенников, собиравших деньги, прикрываясь военными
07.04.2022, 16:11
Сим-карти. Иллюстративное фото: depositphotos.com
В Украине разоблачили мошенническую схему, по которой с предпринимателей пытались собрать деньги на якобы благотворительность, сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Микита.
Так правоохранители поймали трех человек, которые представлялись сотрудниками Областной военной администрации, звонили по телефону предпринимателям и присылали поддельные письма, в которых просили пожертвовать на фейковые счета, пишет Виктор Микита.
Их задержали, продолжаются следственные действия.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии