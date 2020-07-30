НАБУ раскрыла хищение в ВСУ 37 млн грн на обустройстве полигона Широкий лан
Чиновники ВСУ в сговоре с компанией-подрядчиком получили от Минобороны более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнили, отметили в НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили группу лиц в составе бывших должностных лиц Вооруженных Сил Украины и бизнеса на злоупотреблениях при обустройстве военного полигона Широкий лан (Николаевская область). В результате их действий государству нанесен ущерб на более чем 37 млн грн. Об этом информирует пресс-служба НАБУ.
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По данным следствия, должностные лица ВСУ в сговоре с представителями ООО организовали обустройство полевого лагеря Широкий лан в с. Ульяновка (Николаевская обл.). В результате компания-подрядчик получила от Минобороны более 37 млн грн за работы, которые фактически не выполнила.
Сегодня пяти лицам сообщено о подозрении. Речь идет о (должности на момент совершения преступления):
- начальнике Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ;
- начальнике Управления строительства, реконструкции и капитального ремонта военных объектов Главного КЭУ ВСУ;
- начальнике отдела технического надзора за строительством Главного КЭУ ВСУ;
- бенефициаре ООО;
- директоре ООО.
Действия всех подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст. 191 (растрата чужого имущества путем злоупотребления служебными лицами своим служебным положением по предварительному сговору группой лиц, совершенное в особо крупных размерах), ч.1 ст. 366 УКУ (должностная подделка документов).
Расследование идет с ноября 2019 года после передачи дела из Государственного бюро расследований.
- 25 июля 2016 года на полигоне Широкий Лан в Николаевской области разорвало миномет Молот калибра 120 мм: погиб военнослужащий, двое тяжело ранены, еще шесть получили легкие ранения.
- 13 марта 2018 года на 235-м общевойсковом полигоне Широкий Лан в Николаевской области в результате пожара погиб военнослужащий, еще семеро пострадали. По факту пожара и гибели военного назначено служебное расследование.
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