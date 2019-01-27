Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
27.01.2019, 09:34

Начало недели будет теплым и снежным. Погода на понедельник

Начало недели будет теплым и снежным. Погода на понедельник - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Синоптики рассказали о погоде в начале недели

Реклама
Реклама

После выходных в Украине потеплеет, местами пройдут снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 27 января, холоднее всего будет на западе, центре и севере: от -1°C до -6°C.

Реклама

На юге и востоке будет теплее: до +2°C, а в Крыму до +5°C. Здесь возможны дожди и мокрый снег. 

В понедельник, 28 января, снежно будет в центре и на западе страны. В остальных областях синоптики обещают ясную погоду.

Синоптики прогнозируют потепление, в большинстве областей температура будет от -3°C до +6°C.

В северных областях страны сохранятся морозы: днем от -4°C до -7°C мороза.

29 января, во вторник, по всей Украине пройдет мокрый снег, за исключением Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

В среду, 30 января, снег с дождем ожидается в центральных, северных регионах и местами на юге (в Одесской, Николаевской областях). На остальной части Украины осадков не ожидается.

На юге страны воздух будет прогреваться до рекордных +7 ... +10°C тепла. В остальных регионах будет намного холоднее. На западе синоптики обещают +1... +3°C, на востоке – около +2°C со знаком плюс, на севере –  +1... +3°C. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода в Украине, погода, погода на завтра, погода на понедельник, погода на 28 января, погода на 29 января
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 