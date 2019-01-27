Начало недели будет теплым и снежным. Погода на понедельник

Фото: iStock/Global Images Ukraine

После выходных в Украине потеплеет, местами пройдут снегопады. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Сегодня, 27 января, холоднее всего будет на западе, центре и севере: от -1°C до -6°C.

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На юге и востоке будет теплее: до +2°C, а в Крыму до +5°C. Здесь возможны дожди и мокрый снег.

В понедельник, 28 января, снежно будет в центре и на западе страны. В остальных областях синоптики обещают ясную погоду.

Синоптики прогнозируют потепление, в большинстве областей температура будет от -3°C до +6°C.

В северных областях страны сохранятся морозы: днем от -4°C до -7°C мороза.

29 января, во вторник, по всей Украине пройдет мокрый снег, за исключением Луганской, Запорожской, Донецкой и Херсонской областей.

В среду, 30 января, снег с дождем ожидается в центральных, северных регионах и местами на юге (в Одесской, Николаевской областях). На остальной части Украины осадков не ожидается.

На юге страны воздух будет прогреваться до рекордных +7 ... +10°C тепла. В остальных регионах будет намного холоднее. На западе синоптики обещают +1... +3°C, на востоке – около +2°C со знаком плюс, на севере – +1... +3°C.