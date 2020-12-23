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"Наш". Michelin извинилась, что назвала борщ русским блюдом после обращения посольства

23.12.2020, 16:39
Борщ (Фото: depositphotos.com)

Украинские дипломаты обратились к представителям Groupe Michelin из-за того, что в их пресс-релизе было указано, что борщ – это "национальное первое блюдо русской кухни". Об этом пишет пресс-служба посольства Украины во Франции. 

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Отмечается, что руководство компании принесло извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией". В итоге пресс-релиз был исправлен, говорят в посольстве. 

Теперь спорный фрагмент выглядит так: "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

Помимо этого, дипломаты сообщили, что уже начали работу над мишленовским гастрономическим гидом по ресторанам Киева. 

"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", – сказали в украинском посольстве во Франции.

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Станислав Стороженко
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Россия посольство МИД франция борщ michelin

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