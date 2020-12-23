"Наш". Michelin извинилась, что назвала борщ русским блюдом после обращения посольства

Украинские дипломаты обратились к представителям Groupe Michelin из-за того, что в их пресс-релизе было указано, что борщ – это "национальное первое блюдо русской кухни". Об этом пишет пресс-служба посольства Украины во Франции.

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Отмечается, что руководство компании принесло извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией". В итоге пресс-релиз был исправлен, говорят в посольстве.

Теперь спорный фрагмент выглядит так: "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".

Помимо этого, дипломаты сообщили, что уже начали работу над мишленовским гастрономическим гидом по ресторанам Киева.

"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", – сказали в украинском посольстве во Франции.

6 ноября в Twitter-аккаунте РФ опубликовали "результаты опроса" читателей российского издания о любимых блюдахроссиян. И на первом месте оказался украинский борщ - в МИД Украины смешно отреагировали на это.

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Станислав Стороженко

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