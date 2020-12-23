"Наш". Michelin извинилась, что назвала борщ русским блюдом после обращения посольства
Украинские дипломаты обратились к представителям Groupe Michelin из-за того, что в их пресс-релизе было указано, что борщ – это "национальное первое блюдо русской кухни". Об этом пишет пресс-служба посольства Украины во Франции.
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Отмечается, что руководство компании принесло извинения за "гастрономическую неосторожность с неожиданно политической коннотацией". В итоге пресс-релиз был исправлен, говорят в посольстве.
Теперь спорный фрагмент выглядит так: "на кулинарной сцене в России предлагают овощные и пряные блюда, которые ценят гурманы, в частности, рассольник, а также борщ в возможных формах и вариациях".
Помимо этого, дипломаты сообщили, что уже начали работу над мишленовским гастрономическим гидом по ресторанам Киева.
"В Groupe Michelin с энтузиазмом восприняли эту идею, а особенно, приглашение посетить Украину и попробовать аутентичного украинского борща. Чтобы снять все вопросы. Борщ наш!", – сказали в украинском посольстве во Франции.
- 6 ноября в Twitter-аккаунте РФ опубликовали "результаты опроса" читателей российского издания о любимых блюдахроссиян. И на первом месте оказался украинский борщ - в МИД Украины смешно отреагировали на это.
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