Нацгвардия получила для выполнения боевых задач вертолет от Airbus Helicopters: видео
Национальная гвардия получила пятый вертолет в рамках контракта с франко-немецкой компанией Airbus Helicopters. Вертолет Н-225 станет четвертым воздушным судном, предназначенным для выполнения боевых задач Нацгвардии, говорится на сайте Министерства внутренних дел.
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По словам главы министерства Арсена Авакова, все пилоты для этих четырех вертолетов прошли теоретическое и практическое обучение за границей. Обычно вертолеты применяют для выполнения заданий по гражданской обороне – эвакуации раненных, поисково-спасательных операций, отметил он.
В общей сложности Украина должна получить от Airbus Helicopters 55 вертолетов, из которых 28 – до конца текущего года.
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