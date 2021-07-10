Нацгвардия получила для выполнения боевых задач вертолет от Airbus Helicopters: видео

Национальная гвардия получила пятый вертолет в рамках контракта с франко-немецкой компанией Airbus Helicopters. Вертолет Н-225 станет четвертым воздушным судном, предназначенным для выполнения боевых задач Нацгвардии, говорится на сайте Министерства внутренних дел.

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По словам главы министерства Арсена Авакова, все пилоты для этих четырех вертолетов прошли теоретическое и практическое обучение за границей. Обычно вертолеты применяют для выполнения заданий по гражданской обороне – эвакуации раненных, поисково-спасательных операций, отметил он.

В общей сложности Украина должна получить от Airbus Helicopters 55 вертолетов, из которых 28 – до конца текущего года.

СПРАВКА. Вертолет Н-225 компании Airbus Helicopters оснащен двумя мощными турбинными двигателями Turbomeca Makila 2A, несущим винтом с пятью лопастями и втулкой типа Spheriflex. Вмещает 19 пассажиров, сертифицирован для работы при низких температурах, обладает встроенной бортовой системой контроля и диагностики состояния судна.

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Дарья Мостовая

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