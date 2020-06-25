Названы страны, которые готовы принимать украинцев

Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в Telegram опубликовало список стран, готовые принимать украинцев, и условия для въезда.
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Сообщается, что Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.
В агентстве также рассказали, при каких условиях возможен въезд в другие страны:
- Великобритания и Беларусь - с соблюдением карантина в течение 14 дней;
- Черногория – при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов;
- Тунис – с 27 июня с тестированием по прибытию;
- Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.
"После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией", – говорится в сообщении.