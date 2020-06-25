Названы страны, которые готовы принимать украинцев

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Государственное агентство развития туризма Украины (ГАРТ) в Telegram опубликовало список стран, готовые принимать украинцев, и условия для въезда.

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Сообщается, что Албания, США, Ирландия и Сербия готовы принимать украинцев без ограничений на границе.

В агентстве также рассказали, при каких условиях возможен въезд в другие страны:

- Великобритания и Беларусь - с соблюдением карантина в течение 14 дней;

- Черногория – при наличии отрицательного результата ПЦР теста на COVID-19, сделанного в течение последних 48 часов;

- Тунис – с 27 июня с тестированием по прибытию;

- Турция – с 1 июля без самоизоляции и тестирования.

"После улучшения эпидемической ситуации в Украине будет рассмотрена возможность открытия границ с Кипром, Грузией и Грецией", – говорится в сообщении.

Министерство иностранных дел опубликовало рекомендации для граждан Украины, которые планируют выехать за границу.

Европейская комиссия (ЕК) назвала критерии для снятия ограничений на въезд в Евросоюз для жителей третьих стран, в том числе и украинцев.

22 июня МИД представил карту планирования путешествий во время пандемии COVID-19.