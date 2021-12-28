Netflix отреагировал на скандал с "Эмили в Париже": Обеспокоенность украинцев услышали

Netflix услышал обеспокоенность украинцев из-за карикатурного образа киевлянки Петры в сериале "Эмили в Париже". Об этом сообщил в комментарии dev.ua министр культуры Александр Ткаченко, который направлял американской стриминговой компании письмо с жалобой на этот инцидент.

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"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали", – сказал он.

По словам Ткаченко, удалось достичь договоренности с Netflix – быть в более тесном контакте в 2022 году, чтобы предотвращать подобные случаи.

Ткаченко считает, что украинцы имеют право негодовать из-за карикатурного образа Петры в сериале, хоть тот и является художественным.

По его словам, активная общественная позиция будет способствовать, чтобы мнение украинцев было учтено при показе персонажей украинской национальности в будущих картинах Netflix.

Во втором сезоне "Эмили в Париже" появился новый персонаж – Петра из Киева, которая ворует вещи и боится депортации из Франции.

Образ Петры вызвал волну возмущения украинских пользователей соцсетей. Ткаченко назвал его оскорбительным и направил письмо в Netflix.

Марк Сировой

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