UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Netflix отреагировал на скандал с "Эмили в Париже": Обеспокоенность украинцев услышали

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 15:17
Netflix отреагировал на скандал с
Кадр из сериала Эмили в Париже, Netflix

Netflix услышал обеспокоенность украинцев из-за карикатурного образа киевлянки Петры в сериале "Эмили в Париже". Об этом сообщил в комментарии dev.ua министр культуры Александр Ткаченко, который направлял американской стриминговой компании письмо с жалобой на этот инцидент.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Ответ Netflix на мое письмо относительно образа украинки в сериале "Эмили в Париже" достаточно дипломатичен. Поблагодарили за обратную связь. Но об обеспокоенности украинских зрителей изображением украинки услышали", – сказал он.

По словам Ткаченко, удалось достичь договоренности с Netflix – быть в более тесном контакте в 2022 году, чтобы предотвращать подобные случаи.

Ткаченко считает, что украинцы имеют право негодовать из-за карикатурного образа Петры в сериале, хоть тот и является художественным.

По его словам, активная общественная позиция будет способствовать, чтобы мнение украинцев было учтено при показе персонажей украинской национальности в будущих картинах Netflix.

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Netflix сериал украинка александр ткаченко эмили в париже петра
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)
Киев Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 