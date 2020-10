Ученый пришел к другу посреди ночи – сообщить, что он выиграл Нобелевскую премию: видео

Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике Полом Милгромом, поэтому, чтобы рассказать о присуждении награды, прямо среди ночи к нему пришел другой лауреат — его коллега и сосед Роберт Уилсон. Об этом сообщается в Twitter Стэнфордского университета, где они оба работают.

Подойдя к дому, Уилсон с женой начали стучать и звонить в дверь, пока Милгром не проснулся.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ