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Ученый пришел к другу посреди ночи – сообщить, что он выиграл Нобелевскую премию: видео

13.10.2020, 16:51
Ученый пришел к другу посреди ночи – сообщить, что он выиграл Нобелевскую премию: видео - Фото
Пол Милгром и Роберт Уилсон. (Фото: @NobelPrize/twitter)

Как оказалось, когда шла онлайн-церемония объявления победителей премии, 72-летний Милгром уже спал

Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике Полом Милгромом, поэтому, чтобы рассказать о присуждении награды, прямо среди ночи к нему пришел другой лауреат — его коллега и сосед Роберт Уилсон. Об этом сообщается в Twitter Стэнфордского университета, где они оба работают.

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Подойдя к дому, Уилсон с женой начали стучать и звонить в дверь, пока Милгром не проснулся.

"Пол, это Боб Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. Они пытаются связаться с тобой, но не могут. У них нет твоего номера", — сказал ученый.

Как оказалось, на момент, когда шла онлайн-церемония объявления победителей премии, 72-летний Милгром уже спал. 

  • 12 октября Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по экономике американским ученым Полу Милгрому и Роберту Уилсону "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".
Станислав Стороженко
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