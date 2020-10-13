Ученый пришел к другу посреди ночи – сообщить, что он выиграл Нобелевскую премию: видео

Как оказалось, когда шла онлайн-церемония объявления победителей премии, 72-летний Милгром уже спал

Нобелевский комитет не смог связаться с лауреатом премии по экономике Полом Милгромом, поэтому, чтобы рассказать о присуждении награды, прямо среди ночи к нему пришел другой лауреат — его коллега и сосед Роберт Уилсон. Об этом сообщается в Twitter Стэнфордского университета, где они оба работают.

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Подойдя к дому, Уилсон с женой начали стучать и звонить в дверь, пока Милгром не проснулся.

The #NobelPrize committee couldn't reach Paul Milgrom to share the news that he won, so his fellow winner and neighbor Robert Wilson knocked on his door in the middle of the night. pic.twitter.com/MvhxZcgutZ — Stanford University (@Stanford) October 12, 2020

"Пол, это Боб Уилсон. Ты получил Нобелевскую премию. Они пытаются связаться с тобой, но не могут. У них нет твоего номера", — сказал ученый.

Как оказалось, на момент, когда шла онлайн-церемония объявления победителей премии, 72-летний Милгром уже спал.

12 октября Шведская королевская академия наук присудила Нобелевскую премию по экономике американским ученым Полу Милгрому и Роберту Уилсону "за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов".

Станислав Стороженко

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