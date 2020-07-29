Новоиспеченным родителям будут выдавать 5000 грн вместо "пакета малыша"

Потратить эти средства можно будет исключительно на ребенка, отметила министр соцполитики

Вместо "пакета малыша" роженицам будут выдавать социальную спецкарточку на 5000 грн при выписке из роддома. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 29 июля.

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Документ представила Марина Лазебная, которая отметила, что 5000 гривен - это монетизация за "пакет малыша", который сейчас перестали выдавать, из-за его отсутствия.

Карточку будут оформлять в ПриватБанке и выдавать при выписке из родильного отделения. Компенсацию можно будет получить в течение 12 месяцев и тратить исключительно на закупку детских товаров и гигиенических средств для рожениц, отметила министр. На покупку других товаров будут стоять ограничения.

По словам Лабезной, 5000 гривен - это больше, чем стоил "пакет малыша".

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"Бэби-боксы" - это единоразовое пособие на каждого новорожденного, которое содержит необходимые для малыша вещи: пеленки, подгузники, влажные салфетки, одеяло, полотенце, детский крем, начали выдавать родителям новорожденных в 2018 году. "Пакет малыша" является безвозвратной социальной помощью. За почти два года, молодым мамам было выдано более 500 000 таких "беби-боксов".

30 июня 2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки "пакета малыша".

Наталия Софиенко

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