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Новые требования к фото на паспорт: как можно и нельзя - примеры

Новые требования к фото на паспорт: как можно и нельзя - примеры - Фото
Если раньше фотографироваться можно было только без головных уборов, сейчас для верующих разных конфессий сделали исключение. Также есть исключения по медицинским показаниям (Фото: пресс-служба ГМС)
22.11.2019, 16:22

К примеру, фотографироваться без "нейтрального выражения лица" можно только детям до трех лет

В Украине начали действовать новые требования к фотографиям на документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Основное нововведение касается представителей разных религиозных течений и конфессий, которым при оформлении документов разрешено фотографироваться в головном уборе. Ранее исключений не было ни для кого - фото на паспорт должно было быть с непокрытой головой.

Положение лица должно быть вертикальным. Фотографироваться лежа или в специальном сидении можно только малолетним детям и лицам, которые не могут передвигаться самостоятельно в связи с расстройством здоровья.

Фотографироваться на документы нужно с нейтральным выражением лица, закрытым ртом, без поворота или наклона головы и шеи. Кроме случаев, когда это невозможно по медицинским причинам или если фотографирующемуся меньше трех лет.

Не допускается фотографирование с нанесенными на лицо временными наклейками, а вот с татуировкой/татуажем – можно.

Искусственные предметы и материалы на лице допускаются, только если их наличие обусловлено медицинскими показаниями. Однако они не должны изменять черты лица, закрывать лицо, подбородок, уши и шею.

Фотографирование в очках не допускается, за исключением тех случаев, когда лицо носит их постоянно в повседневной жизни.

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гмс документ фотография
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