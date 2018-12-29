Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
29.12.2018, 16:53

Новый год в оккупированном Крыму: для жителей готовят генераторы

Новый год в оккупированном Крыму: для жителей готовят генераторы - Фото
iStock-481212106

Накануне новогодних праздников коммунальщики готовят генераторы на полуострове

Реклама
Реклама

Российские оккупанты предупредили жителей Крыма о возможных отключениях электроэнергии. Об этом сообщают Крым. Реалии.

В так называемом предприятии Крымтеплокоммунэнерго уверяют, что готовы к безаварийной работе в праздничные дни с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, укомплектовывая аварийные бригады дизельными генераторами.

Реклама

"Сформировано семь аварийных бригад во всех филиалах предприятия. Они укомплектованы дизель-генераторными установками, помпами для откачки воды, осветительным оборудованием для проведения работ в темное время суток, сварочным инвентарем, гидродинамическими машинами для очистки трубопроводов и другим оборудованием и инструментом необходимым для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах предприятия", – отмечают в пресс-службе.

9 декабря 2018 года во временно оккупированном Симферополе без воды из-за аварии на водопроводе остались около 200 тысяч человек.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, новый год, генераторы
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 