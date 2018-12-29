Новый год в оккупированном Крыму: для жителей готовят генераторы

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Российские оккупанты предупредили жителей Крыма о возможных отключениях электроэнергии. Об этом сообщают Крым. Реалии.

В так называемом предприятии Крымтеплокоммунэнерго уверяют, что готовы к безаварийной работе в праздничные дни с 30 декабря 2018 года по 9 января 2019 года, укомплектовывая аварийные бригады дизельными генераторами.

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"Сформировано семь аварийных бригад во всех филиалах предприятия. Они укомплектованы дизель-генераторными установками, помпами для откачки воды, осветительным оборудованием для проведения работ в темное время суток, сварочным инвентарем, гидродинамическими машинами для очистки трубопроводов и другим оборудованием и инструментом необходимым для оперативного устранения аварийных ситуаций на объектах предприятия", – отмечают в пресс-службе.

9 декабря 2018 года во временно оккупированном Симферополе без воды из-за аварии на водопроводе остались около 200 тысяч человек.