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12.01.2019, 20:16

"Нужно говорить открыто": Супрун прокомментировала закон о сексе

"Нужно говорить открыто": Супрун прокомментировала закон о сексе - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Чтобы избежать "ужасных последствий" необходимо открыто говорить о сексе, отмечает и.о. министра здравоохранения

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Чтобы избежать недоразумений между партнерами, которые могут приводить к ужасным последствиям, в частности, насилию в семье, необходимо открыто говорить на тему секса и четко понимать друг друга. Об этом в своем Facebook заявила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Она отметила, что простое понятие "согласие на секс" вызвало "столько опасений", а "бурные дискуссии в соцсетях" показали, что простые истины вызывают в обществе много вопросов.

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Супрун также опубликовала известное видео, которое перевел на украинский язык центр "Женские перспективы", в котором секс сравнивается с чаем и объясняется, что нельзя и не нужно заставлять человека пить чай, если он не хочет.

Читайте также: Согласие на секс. Что это такое и зачем

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Теги: ульяна супрун, согласие на секс, закон о сексе
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