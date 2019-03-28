Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 09:21

Нужно убивать кошек-чужаков, чтобы спасти другие виды - ученые

Нужно убивать кошек-чужаков, чтобы спасти другие виды - ученые - Фото
Кот (фото - pixabay.com)

Искоренение инвазивных млекопитающих на островах - способ устранения ключевой угрозы для местных видов и предотвращения их вымирания, считают зоологи

Реклама
Реклама

Ученые призывают к массовому истреблению одичавших кошек и собак, свиней, коз, крыс и мышей на сотне изолированных островах, где они обитают: это, считает международная группа Island Conservation, позволит спасти исчезающие виды, на которые охотятся эти инвазивные виды. О результатах исследования пишет служба Би-би-си.

По словам аналитиков-зоологов, уничтожение на сотне островов по всему миру животных тех видов, которые там не аборигенные, а "чужаки", то есть занесены из других мест, спасет некоторых редчайших животных на Земле.

Реклама

За последние 500 лет на островах было зарегистрировано 75% случаев исчезновения птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий, причем многие из них вызваны животными, завезенными туда людьми.

Ученые отобрали 107 островов, где проекты по искоренению "чужаков" могут сохранить около 10% островных видов животных Земли, находящихся под угрозой исчезновения.

"К примеру, нет риска исчезновения вида дикая кошка. Однако виды, которым они угрожают, часто встречаются только на островах, где вся их популяция находится под угрозой исчезновения", - аргументируют исследователи.

Слева - там паслись дикие козы; справа - огражденная от них территория (фото - islandconservation.org):

Крупнейший в мире проект по уничтожению грызунов был недавно признан успешным: впервые за более чем 200 лет Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова в Атлантическом океане стали свободными от крыс, которые истребляли птенцов альбатроса, буревестника и других птиц.

"Это исследование показывает, насколько важно удалять инвазивных млекопитающих с островов, чтобы предотвратить дальнейшее вымирание. Нужна политическая воля и финансирование, чтобы помочь выполнить эту столь необходимую работу", - сказал Джонатан Холл, глава заморских территорий Британии из Королевского общества защиты птиц.

Отправить:
Распечатать:
Теги: экология, исследование, животные, коты, зоология
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 