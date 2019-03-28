Нужно убивать кошек-чужаков, чтобы спасти другие виды - ученые

Кот (фото - pixabay.com)

Ученые призывают к массовому истреблению одичавших кошек и собак, свиней, коз, крыс и мышей на сотне изолированных островах, где они обитают: это, считает международная группа Island Conservation, позволит спасти исчезающие виды, на которые охотятся эти инвазивные виды. О результатах исследования пишет служба Би-би-си.

По словам аналитиков-зоологов, уничтожение на сотне островов по всему миру животных тех видов, которые там не аборигенные, а "чужаки", то есть занесены из других мест, спасет некоторых редчайших животных на Земле.

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За последние 500 лет на островах было зарегистрировано 75% случаев исчезновения птиц, млекопитающих, амфибий и рептилий, причем многие из них вызваны животными, завезенными туда людьми.

Ученые отобрали 107 островов, где проекты по искоренению "чужаков" могут сохранить около 10% островных видов животных Земли, находящихся под угрозой исчезновения.

"К примеру, нет риска исчезновения вида дикая кошка. Однако виды, которым они угрожают, часто встречаются только на островах, где вся их популяция находится под угрозой исчезновения", - аргументируют исследователи.

Слева - там паслись дикие козы; справа - огражденная от них территория (фото - islandconservation.org):

Крупнейший в мире проект по уничтожению грызунов был недавно признан успешным: впервые за более чем 200 лет Южная Георгия и Южные Сандвичевы Острова в Атлантическом океане стали свободными от крыс, которые истребляли птенцов альбатроса, буревестника и других птиц.

"Это исследование показывает, насколько важно удалять инвазивных млекопитающих с островов, чтобы предотвратить дальнейшее вымирание. Нужна политическая воля и финансирование, чтобы помочь выполнить эту столь необходимую работу", - сказал Джонатан Холл, глава заморских территорий Британии из Королевского общества защиты птиц.