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Обнародование списков должников за коммунальные услуги незаконно – омбудсмен

Цей матеріал також доступний українською
27.08.2021, 20:07
Обнародование списков должников за коммунальные услуги незаконно – омбудсмен - Фото
Людмила Денисова (Фото: пресс-служба НБУ/Facebook)

Размещение в свободном доступе списков должников за коммунальные услуги нарушает закон о защите персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена Людмилы Денисовой.

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Там отметили, что получают много жалоб от граждан о том, что поставщики жилищно-коммунальных услуг распространяют в интернете и на подъездах домов списки должников, а именно: номера лицевых счетов, адреса (названия районов, улиц, номера домов и квартир), суммы задолженности и тому подобное.

В понимании закона о защите персональных данных такая информация является персональными данными, поэтому на нее распространяются общие требования по обработке персональных данных, сообщили в офисе омбудсмена. 

Согласно Конституции, не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом.

"Уполномоченный Верховной Рады по правам человека еще раз подчеркивает необходимость добросовестного отношения к обработке персональных данных", – говорится в сообщении.

  • С 6 июля ряд украинских банков могут автоматически списать со счетов украинцев средства за долги за коммунальные платежи, по алиментам, неуплаченные штрафы, штрафы за нарушение ПДД.   
  • 25 августа в Украине вступил в действие закон об изменениях в некоторые законодательные акты по предупреждению распостранения COVID-19, который снял ограничения на отключение населения за долги по коммунальным услугам на период карантина. 
Вадим Ребрина
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Людмила Денисова омбудсмен ЖКХ комуслуги
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