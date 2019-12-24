Очередей на границе с Польшей стало меньше: инфографика

Фото: dpsu.gov.ua

На границе с Польшей в трех пунктах пропуска сегодня очереди автомобилей и автобусов отсутствуют, на других направлениях - значительно уменьшились за последние сутки. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По состоянию на 12:00, нет очередей перед пунктами пропуска Устилуг-Зосин, Угринов-Долгобичув и Смильница-Кросценко.

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Фото: dpsu.gov.ua

Менее 80 автомобилей находились перед пунктами пропуска Рава-Русская-Гребень и Грушев-Будомеж, перед Шегини-Медика около 100. На Ягодин-Дорогуск и Краковец-Корчева ждали оформления около 300 автомобилей.

В течение суток всего оформили легковых транспортных средств в пунктах пропуска Краковец-Корчева и Шегини-Медика почти по 2500 автомобилей, Рава-Русская - Гребень и Грушев - Будомеж - более 1500, Ягодин-Дорогуск и Устилуг-Зосин - более 1000, Угрине-Долгобичув и Смильница - Кросценко - более 800 легковых автомобилей.

В Госпогранслужбе уточнили, что такое количество транспорта удалось оформить благодаря существенному увеличению количества резервного инспекторского состава пограничных нарядов.

На въездных каналах использовали дополнительные полосы движения, в отдельных пунктах пропуска оборудовали дополнительные рабочие места.