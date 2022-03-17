Оккупанты заставляют медиков лечить россиян. Заммэра Мариуполя о ситуации в городе

Ни единого здания в Мариуполе нет без повреждений, около 80-90% города разрушены, рассказал заместитель городского головы Сергей Орлов в интервью Forbes Украина.

Дома либо полностью разрушены, либо имеют повреждения от постоянных атак россиян.

По подсчетам горсовета, 15 марта российская армия совершила на город 22 авианалета, в результате которых на Мариуполь сбросили 100 бомб.

К моменту блокады, по оценкам, в городе оставалось от 350 000 до 400 000 человек.

Спасатели, по его словам, не могут выезжать тушить пожары, потому что их машины расстреляны.

"Ну какие службы… Полиция? Там их убивают россияне и топливо заканчивается. И буквально несколько машин водоканала, развозящих воду", – рассказал Орлов.

Но доступных источников воды на полмиллиона город – мало, говорит он.

"Какая-то незначительная часть людей в частном секторе может брать воду из колодцев. Плюс у людей нет отопления, они спускали воду из систем отопления и пользовались этой водой. Кто-то говорит – в лужах набираем, когда был снег, его топили…", – рассказал зам. мера.

По состоянию на 13 марта в городе было 2358 погибших – это те, чьи тела нашли на улице. Еще неизвестно, сколько под завалами, говорит он.

Хоронят в братской могиле.

"Всех коммунальщиков, кто доступен, кто не боится, назначают на эту работу. Они берут и хоронят людей", – пояснил Орлов.

Около 70% погибших удается идентифицировать.

Также есть случаи, когда местные жители становились заложниками кафиров. Недавно россияне взяли в заложники пациентов больницы.

По словам заместителя городского головы, там кафиры заставляют медперсонал лечить раненых российских солдат.

"Два дня назад один из интернов вышел на связь. На крышу залез, как-то смог. Он сказал, что их захватили. Выходить не дают, медицинский персонал не выпускают, навезли кучу раненых россиян, и заставляют их лечить. Это последняя информация", – рассказал Орлов.

16 марта оккупанты сбросили бомбу на Мариупольский драмтеатр. Там прятались сотни мирных людей с детьми.

Спутник зафиксировал возле театра большую надпись "ДЕТИ", которые не могли видеть пилоты вражеских истребителей.

Катерина Амеліна

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