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ООН заявила о принятии исторического соглашения о защите биоразнообразия

Цей матеріал також доступний українською
19.12.2022, 23:41
ООН заявила о принятии исторического соглашения о защите биоразнообразия - Фото
EPA

В понедельник, 19 декабря, в Монреале на конференции сторон Конвенции о биологическом биоразнообразии было принято соглашение, которое Организация Объединенных Наций называет историческим.

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Речь идет о дорожной карте реализации концепции "жизни в гармонии с природой".

ООН отмечает, что сегодня природа приходит в упадок с беспрецедентной скоростью в истории человечества. Около миллиона видов флоры и фауны уже на грани полного исчезновения. Многие животные и растения и целые экосистемы могут быть бесследно утрачены уже в ближайшие десятилетия.

Новый глобальный план, получивший название Куньминско-Монреальская глобальная рамочная программа в области биоразнообразия, дает шанс изменить ситуацию.

В новом соглашении государства пообещали к 2030 году взять под охрану 30% наземных и морских территорий. Сегодня под такой защитой находятся только 17% суши и 10% морских зон. В рамочной программе прописаны схемы и объемы финансирования проектов по охране природы в развивающихся странах.

"Мировое сообщество объединилось и согласовало амбициозный план. Теперь мы должны воплотить этот план в действии", – сказал по этому поводу глава Программы развития ООН (ПРООН) Ахим Штайнер.
Он объяснил, что историчность сегодняшнего соглашения состоит в признании того, что человечество не имеет выбора и обязано жить в гармонии с природой и обеспечивать ее защиту.
Андрій Водяний
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