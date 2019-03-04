Опрос Рейтинга: сколько украинцев недовольны уровнем жизни

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Две трети украинцев считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 60% опрошенных почувствовали ухудшение экономического положения в стране. Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой Рейтинг в феврале 2019 года.

Социологи отметили - каждый пятый украинец убежден, что в правильном направлении(с начала года последний показатель вырос с 14 до 21 %).

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"Только 10% считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшилось, 60% - почувствовали ухудшение. Важно заметить, что за последние пять лет последний показатель уменьшился с 86 до 60%, одновременно возросло число респондентов, которые считают, что ситуация не изменилась (с 11 до 27%)", - уточнили социологи.

Динамику изменений собственного материального положения респонденты оценивают лучше, чем страны.

Фото: ratinggroup.ua

12% респондентов почувствовали улучшение экономического положения своей семьи за последние 12 месяцев, половина - ухудшение, 36% - не почувствовали изменений.

Опрос проведен среди 2500 украинцев от 18 лет и старше в период с 19 по 28 февраля 2019 года во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность выборки - не более 2%.

22 февраля 2019 года сообщалось, что самыми большими проблемами для Украины опрошенные считают войну в Донбассе (75%) и коррупцию во власти (49%), а лично для себя - низкую зарплату (52%) и повышение цен (51%).