Осенние каникулы в Киеве могут перенести на зиму – Департамент образования

Департамент образования и науки КГГА предупредил, что осенние каникулы в школах в этом году могут быть перенесены на зиму. Об этом говорится в рекомендациях департамента по структуре 2022-2023 учебного года в Киеве.

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"Учитывая безопасность в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным <...> перенос осенних каникул на февраль 2023 года", — заявил департамент.

Пока что планируется, что осенние каникулы будут с 31 октября по 6 ноября, зимние – с 24 декабря по 8 января, весенние – с 27 марта по 2 апреля.

Мэр Днепра Борис Филатов накануне в интервью Бабелю прямо сказал, что город собирается экономить на отоплении школ зимой.

"В рамках подготовки к отопительному сезону мы планируем массово отключать от отопления бюджетные учреждения, библиотеки, школы", – предупредил он.

Андрей Водяный

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