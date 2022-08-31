Осенние каникулы в Киеве могут перенести на зиму – Департамент образования
Департамент образования и науки КГГА предупредил, что осенние каникулы в школах в этом году могут быть перенесены на зиму. Об этом говорится в рекомендациях департамента по структуре 2022-2023 учебного года в Киеве.
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"Учитывая безопасность в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным <...> перенос осенних каникул на февраль 2023 года", — заявил департамент.
Пока что планируется, что осенние каникулы будут с 31 октября по 6 ноября, зимние – с 24 декабря по 8 января, весенние – с 27 марта по 2 апреля.
Мэр Днепра Борис Филатов накануне в интервью Бабелю прямо сказал, что город собирается экономить на отоплении школ зимой.
"В рамках подготовки к отопительному сезону мы планируем массово отключать от отопления бюджетные учреждения, библиотеки, школы", – предупредил он.
- В 2021 году отопительный сезон в Киеве начался 23 октября, но председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко уже предупредил: в этом году отопление включат позже, а температура воздуха в квартирах будет на три-четыре градуса ниже.
- Оператор ГТС считает, что Украина накопила достаточное количество газа, чтобы пройти умеренную зиму.
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