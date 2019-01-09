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09.01.2019, 19:39

Остались друзьями: самый богатый человек Земли развелся с женой

Остались друзьями: самый богатый человек Земли развелся с женой - Фото
Джефф и Маккензи Безос (фото - EPA)

Джефф и Маккензи Безос разводятся после 25 лет брака

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Глава компании Amazon Джефф Безос и его жена Маккензи разводятся после 25 лет брака. Супруги объявили об этом в совместном заявлении, опубликованном в Twitter.

Пара заявила, что решила расстаться и жить дальше как друзья.

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"Мы очень счастливы, что нашли друг друга и очень благодарны за каждый год нашей супружеской жизни, - говорится в заявлении супругов. - Если бы мы знали, что через 25 лет расстанемся, мы бы все равно это сделали снова".

Джефф и Маккензи заявили, что останутся семьей и друзьями.

Пара познакомилась в инвестиционной компании в Нью-Йорке в 1992 году, где вместе работали. Через год они поженились.

В семье четверо детей: трое сыновей и приемная дочь из Китая.

54-летний Джефф Безос, который основал Amazon 25 лет назад, считается самым богатым человеком в мире, согласно рейтингу миллиардеров Bloomberg.

48-летняя Маккензи Безос - писательница, автор нескольких романов.

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Теги: Amazon, джефф безос, развод
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