От 0 до 12 градусов тепла. Погода в Украине на субботу: карта
05.12.2020, 09:58
Фото: depositphotos.com
В Украине в субботу, 5 декабря, ожидается от 0 до +12 градусов, сообщает Укргидрометцентр.
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Теплее всего будет в Закарпатской области, 10-12 градусов. В западных областях – от 5 до 8 градусов тепла.
В Киеве от 0 до 2 градусов, в центральных и восточных областях – от 0 до 4 градусов тепла.
На юге страны воздух прогреется до 3-7 градусов.
По всей Украине ожидается переменная облачность, без осадков. В западных областях прогнозируется сильный ветер, порывы до 15-20 м/с, сообщает пресс-служба ГСЧС.
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