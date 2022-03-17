Перед театром в Мариуполе, который разбомбили россияне, были большие надписи "ДЕТИ"

Во дворах Мариупольского драмтеатра, который атаковали россияне, было две большие надписи "ДЕТИ", пишет Reuters со ссылкой на снимки Maxar Technologies.

Отмечается, что снимки были сделаны 14 марта за два дня до трагедии.

Надписи нанесли, чтобы видели пилоты авиации.

Отмечается, что вероятнее всего надпись видели корректировщики огня и пилоты российской авиации.

Ведь он виден даже со спутников.

Россия сбросила бомбу на Мариупольский театр 16 марта.

В здании скрывалось около тысячи жителей города, потерявших из-за обстрелов оккупантов дома, среди которых были и дети.

Точной информации о жертвах пока нет.

По информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, оккупанты также нанесли авиаудар по бассейну "Нептун". Там прятались беременные женщины и женщины с детьми до трех лет. Некоторые из них, по словам Кириленко, оказались под завалами.

Катерина Амеліна

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.