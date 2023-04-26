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Петиция в поддержку регистрируемых партнерств набрала более 26 000 голосов

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 12:02
Петиция в поддержку регистрируемых партнерств набрала более 26 000 голосов - Фото
ЛГБТ Фото: gettyimages.com

Петиция в поддержку введения в Украине регистрируемых партнерств для однополых и разнополых пар и в поддержку законопроекта № 9103, регулирующего введение таких партнерств, набрала более 26 000 голосов. Теперь ее должен рассмотреть президент.

Автор петиции призвал президента Владимира Зеленского публично поддержать введение однополых партнерств в Украине и соответствующий законопроект; обратиться в Верховную Раду с просьбой немедленно рассмотреть и поддержать его.

О законопроекте №9103 LIGA.net подробно писала в материале Разбор | Юридическая защита и общественное признание. Зачем нужны регистрируемые партнерства

В частности, автор петиции обращает внимание на то, что однополые партнеры не могут принять решение по лечению своего партнера или партнерши, если он или она были ранены и не могут принять такие решения самостоятельно, или в худшем случае, если он или она погибли, не могут распоряжаться его, ее телом, получить наследство на льготных условиях или получить социальную защиту со стороны государства, как это предусмотрено для семей военных или пострадавших от войны.

  • Комитет молодежи и спорта поддержал законопроект об институте регистрируемых партнерств.
  • В Минобороны документ не поддержали.
Вадим Ребрина
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законопроект лгбт партнерство
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