Пик Ориониды. Что будут наблюдать земляне в ночь на 22 октября

Фото: NASA

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В эту ночь ожидается пик движения метеоритов, некоторые будут достигать скорости 238 000 км/ч

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В ночь с 21 на 22 октября с Земли будет виден пик метеоритного потока Ориониды – один из самых интенсивных метеорных потоков.

Название потока происходит от пути, по которому движутся метеориты – вблизи созвездия Ориона.

Фото: NASA

В эту ночь ожидается пик движения метеоритов, некоторые будут достигать скорости 238 000 км/ч. Иногда количество метеоров в час достигает 80, в этом году ожидается около 20.

Наблюдать метеоры можно будет из любой точки Земли. Лучше всего их видно в северном полушарии. В других местностях видимость звездопада зависит от погоды.

Этот звездопад породила комета Галлея, открытая в 1705-м году. Ориониды начинают свой поток с 2 октября каждый год, метеорный поток длится до 7 ноября, выходя на пик 20-21 октября.

Прямая трансляция наблюдения за потоком Ориониды из Колорадо: