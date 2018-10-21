Пик Ориониды. Что будут наблюдать земляне в ночь на 22 октября

В ночь с 21 на 22 октября с Земли будет виден пик метеоритного потока Ориониды – один из самых интенсивных метеорных потоков.
Название потока происходит от пути, по которому движутся метеориты – вблизи созвездия Ориона.
Фото: NASA
В эту ночь ожидается пик движения метеоритов, некоторые будут достигать скорости 238 000 км/ч. Иногда количество метеоров в час достигает 80, в этом году ожидается около 20.
Наблюдать метеоры можно будет из любой точки Земли. Лучше всего их видно в северном полушарии. В других местностях видимость звездопада зависит от погоды.
Этот звездопад породила комета Галлея, открытая в 1705-м году. Ориониды начинают свой поток с 2 октября каждый год, метеорный поток длится до 7 ноября, выходя на пик 20-21 октября.
Прямая трансляция наблюдения за потоком Ориониды из Колорадо: