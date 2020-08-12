Пластиковые карты вместо книжечек: в Кабмине одобрили проект закона о паспортах

Новые пластиковые паспорта украинцы будут получать, когда в "старый" бумажный паспорт необходимо будет вклеивать новую фотографию

На сегодняшнем заседании правительство поддержало проект закона о постепенном выведении паспортов-книжечек из оборота. Со временем такие паспорта полностью заменят на пластиковые карты.

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Сроки действия паспорта по проекту нового закона

для украинцев в возрасте 16-25 лет - до дня достижения 25-летнего возраста, для украинцев в возрасте 25-45 лет - до момента достижения 45-летнего возраста при условии, что до дня вступления в силу этого закона в паспорт вклеена новая фотография при 25-летии или при оформлении нового паспорта, для украинцев старше 45 лет - бессрочно при условии, что до дня вступления закона в силу в паспорт была вклеена новая фотография при 45-летии или при оформлении нового паспорта.

Таким образом, новый паспорт в виде пластиковой карты граждане Украины будут получать, когда в паспорт-книжечку необходимо будет вклеивать новое фото. Новые паспорта теперь будут выдавать только в пластиковом виде.

Чтобы проект закона вступил в силу, его также должно поддержать большинство народных депутатов в Верховной Раде.

2 июня в ГПС заявили, что паспорт в смартфоне не позволяет выезжать за границу.

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Дарья Мостовая

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