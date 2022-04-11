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По Харькову разбросаны российские мины замедленного действия. Как они выглядят

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 12:35
По Харькову разбросаны российские мины замедленного действия. Как они выглядят - Фото
Фото: Олег Синегубов

В Харькове находят российские мины замедленного действия, сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Это боеприпасы с пластиковым корпусом, небольшого размера, весом около 1,5 кг.

По Харькову разбросаны российские мины замедленного действия. Как они выглядят

Такие мины срабатывают не сразу, а только тогда, когда их заденет человек или сработает другой фактор движения.

Их обнаружили уже в Индустриальном, Киевском, Немышлянском районах. Во дворах жилых домов и на улицах.

По Харькову разбросаны российские мины замедленного действия. Как они выглядят

"Ни в коем случае не берите такие боеприпасы в руки, не подходите к ним, не пытайтесь ликвидировать самостоятельно. Если увидели взрывоопасный предмет – немедленно вызывайте спасателей по номеру 101", – написал Синегубов.

"Суспільне. Харків" показало на видео, как обезвреживают подобные мины.

Катерина Амеліна
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