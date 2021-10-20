Поднимается ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение

В Украине сегодня и завтра ожидается сильный ветер. О штормовом предупреждении сообщает Укргидрометцентр.

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Сегодня, 20 октября, сильный ветер ожидается в западных областях Украины.

Завтра, 21 октября, ветрено будет по всей территории страны, кроме Запорожской области и Крыма. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, в Закарпатской области – до 25 м/с.

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Денис Юдин

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