Поднимается ветер. Синоптики объявили штормовое предупреждение
20.10.2021, 13:20
Иллюстративное фото: unsplash.com
В Украине сегодня и завтра ожидается сильный ветер. О штормовом предупреждении сообщает Укргидрометцентр.
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Сегодня, 20 октября, сильный ветер ожидается в западных областях Украины.
Завтра, 21 октября, ветрено будет по всей территории страны, кроме Запорожской области и Крыма. Ожидаются порывы ветра до 20 м/с, в Закарпатской области – до 25 м/с.
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