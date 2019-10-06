Погода на неделю. В Украине установится классическая осень: карты

В ближайшие пять дней в Украине установится классическая осенняя погода - днем сравнительно тепло, время от времени дожди, ночами иногда заморозки. Такой прогноз публикует Украинский гидрометцентр.
Сегодня, 6 октября, ожидается днем 7-12°, на юге до 15°. Днем в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. В Карпатах дождь с мокрым снегом, днем температура 1-3° тепла.
7-8 октября переменная облачность.
7 октября ночью в Прикарпатье, днем в центральных и южных областях местами небольшие дожди, на остальной территории без осадков; 8 октября преимущественно без осадков, лишь в восточной части, ночью и в Днепропетровской области и на Приазовье дождь.
Температура на юге страны ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°, днем 9-14° тепла; на остальной территории ночью заморозки в воздухе 0-5°, днем 5-10° тепла.
В Карпатах 7 октября мокрый снег, 8 октября без осадков; ночью и днем заморозки в воздухе 1-6°. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.
9-10 октября преимущественно без осадков, днем 10 октября в Прикарпатье местами умеренный дождь.
9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-12° тепла; в южной части ночью 1-6° тепла, на почве заморозки 0-5°, днем 11-16° тепла.
10 октября в Украине ночью 4-9° тепла, днем 10-16°, на юге до 20°.
В Киеве 6 октября облачно с прояснениями. Утром и днем небольшие дожди. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура днем 8-10° тепла.
7-8 октября переменная облачность. Без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с. Ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 5-10° тепла.
9-10 октября преимущественно без осадков, днем 10 октября местами небольшой дождь.
9 октября ночью заморозки в воздухе 0-5°, температура днем 7-12° тепла; 10 октября ночью 4-9° тепла, днем 10-15°.