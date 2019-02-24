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24.02.2019, 14:07

Погода на неделю. В Украину идет потепление и небольшие дожди

Погода на неделю. В Украину идет потепление и небольшие дожди - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ночами ожидается небольшой мороз, а днем в основном - плюсовая температура

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Сегодня, 24 февраля, в Украине осадков не ожидается, ночью 6-11° мороза, днем ​​в Украине от 3 ° мороза до 2° тепла. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура ночью в западных, Житомирской, Винницкой и Киевской областях -3...-8°, на остальной территории +6... +11°, в большинстве восточных областей и в Карпатах -12.... -17°, днем ​​в Украине -3 ... +2°. В Киеве температура ночью -4... -6°, днем ​​около 0°.

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25 февраля в Украине без осадков, 26 февраля ночью в восточных областях и на севере Левобережья, днем, кроме западных областей, ожидается небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица.

Температура ночью 25 февраля -1... -6 °, в восточных областях и в Карпатах до -11°.

26 февраля в Украине около 0°; днем +1... +6°, в Закарпатье до +10°.

В столичном регионе в понедельник и вторник будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, днем ​​26 февраля прогнозируют небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью 25 февраля -1... -6°, 26 февраля около 0°; днем +1... +6°.

В соответствии с прогнозом на 27- 28 февраля, в Украине, кроме западных, Одесской и Николаевской областей, ожидаются небольшие осадки.

Температура ночью -3°... +3°; днем +1... +7°; на западе 28 февраля +5... +11°; в восточных областях ночью -1... -7°; днем около 0°.

В Киеве и области также ожидаются небольшие осадки. Температура ночью -3... +2°; днем +2... +7°.

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Теги: погода, прогноз
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