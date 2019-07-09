Погода на сегодня: до +24, местами дожди

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Сегодня, 9 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны температура днем будет колебаться от +19 до +22, ночью - от +9 до +12 градусов.

На севере - в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях - ожидаются дожди, температура составит от +10 до +22 днем, от +10 до + 13 ночью.

В центральных областях без осадков, температура воздуха поднимется до +22.

На востоке и юге ожидается более теплая погода: от +22 до +26 днем, ночью до +17.

В Киеве пройдет дождь с грозой, температура воздуха не поднимется выше +22 днем и +14 ночью.