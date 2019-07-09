Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.07.2019, 08:40

Погода на сегодня: до +24, местами дожди

Погода на сегодня: до +24, местами дожди - Фото
Фото: unsplash.com

Сегодня дожди пройдут в западных и северных областях Украины, в том числе в столице

Сегодня, 9 июля, в западных и северных областях Украины ожидаются дожди, температура воздуха днем составит от +19 до +24 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе страны температура днем будет колебаться от +19 до +22, ночью - от +9 до +12 градусов.

На севере - в Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях - ожидаются дожди, температура составит от +10 до +22 днем, от +10 до + 13 ночью.

В центральных областях без осадков, температура воздуха поднимется до +22.

На востоке и юге ожидается более теплая погода: от +22 до +26 днем, ночью до +17.

В Киеве пройдет дождь с грозой, температура воздуха не поднимется выше +22 днем и +14 ночью.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, Укргидрометцентр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 