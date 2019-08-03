Погода на сегодня: дожди, днем до +24

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Сегодня, 3 августа, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами. По прогнозам Укргидрометцентра, максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов.

Практически во всех западных областях, кроме Ровенской и Волынской, ожидаются дожди с грозами. Дневная температура будет колебаться от +19 до +23 градусов.

На востоке страны ожидается сухая и теплая погода, температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

В центральном регионе ожидаются дожди с грозами, сухо будет только в Полтавской и Днепропетровской областях. Днем столбики термометров покажут 20...25 градусов тепла.

Дожди с грозами ожидаются и в южных областях, здесь максимальная температура воздуха днем +28 градусов. На севере синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днем воздух прогреется до +23 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха днем +21...+23 градуса.