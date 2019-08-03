Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Погода на сегодня: дожди, днем до +24

Погода на сегодня: дожди, днем до +24 - Фото
Фото: pixabay.com
03.08.2019, 09:55

Почти на всей территории Украины сегодня ожидаются дожди с грозами,

Сегодня, 3 августа, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами. По прогнозам Укргидрометцентра, максимальная температура воздуха днем составит +28 градусов.

Практически во всех западных областях, кроме Ровенской и Волынской, ожидаются дожди с грозами. Дневная температура будет колебаться от +19 до +23 градусов.

На востоке страны ожидается сухая и теплая погода, температура воздуха днем поднимется до +24 градусов.

В центральном регионе ожидаются дожди с грозами, сухо будет только в Полтавской и Днепропетровской областях. Днем столбики термометров покажут 20...25 градусов тепла.

Дожди с грозами ожидаются и в южных областях, здесь максимальная температура воздуха днем +28 градусов. На севере синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, днем воздух прогреется до +23 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, температура воздуха днем +21...+23 градуса.

Напишите нам
погода Укргидрометцентр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 