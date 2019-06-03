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03.06.2019, 08:55

Погода на сегодня: дожди и грозы

Погода на сегодня: дожди и грозы - Фото
Фото: pixabay.com

Синоптики прогнозируют грозы почти по всей Украине, кроме столицы и запада

Сегодня, 3 июня, почти по всей территории Украины прогнозируются дожди с грозами, за исключением ряда северных и западных областей. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На западе Украины столбик термометра поднимется до +23...+28 днем и +12...+14 ночью.

В центральных и южных областях ожидается днем +27...+29, а ночью +15...+21.

На севере страны синоптики прогнозируют +26...+28 днем и +14...+16 ночью.

Теплее всего будет на востоке. Там ожидается +27...+31 днем и +16...+18 ночью.

В Киеве в этот день без осадков. Синоптики прогнозируют +27...+29 днем и +15...+17 ночью.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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