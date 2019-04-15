Погода на сегодня: холодно и дожди

Фото: unsplash.com

Погода в Украине сегодня, 15 апреля, местами будет дождливой. Как сообщает Укргидрометцентр, в некоторых регионах похолодает.

Максимальная температура воздуха днем сегодня составит +14. Сильней всего воздух прогреется на востоке страны. Ночью в этом регионе температура составит от +3 до +7.

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На западе без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -2 до +1.

На юге ожидаются дожди, днем от +11 до +14, ночью от +5 до +8. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9.

На севере тоже без осадков, днем от +8 до +11, а ночью от -1 до +1. В центре местами дожди, днем от +7 до +11, ночью от -2 до +5.

Карта: Укргидрометцентр

На востоке пройдут дожди во всех областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +7.

В столице Украины 15 апреля облачно, днем от +7 до +9, ночью от -2 до 0, ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал на сегодня заморозки.