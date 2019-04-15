Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
15.04.2019, 08:30

Погода на сегодня: холодно и дожди

Погода на сегодня: холодно и дожди - Фото
Фото: unsplash.com

Теплее всего в Украине сегодня будет на востоке, где температура поднимется до +14

Реклама
Реклама

Погода в Украине сегодня, 15 апреля, местами будет дождливой. Как сообщает Укргидрометцентр, в некоторых регионах похолодает.

Максимальная температура воздуха днем сегодня составит +14. Сильней всего воздух прогреется на востоке страны. Ночью в этом регионе температура составит от +3 до +7.

Реклама

На западе без осадков, днем от +9 до +13, ночью от -2 до +1.

На юге ожидаются дожди, днем от +11 до +14, ночью от +5 до +8. В Крыму днем от +11 до +13, ночью от +7 до +9.

На севере тоже без осадков, днем от +8 до +11, а ночью от -1 до +1. В центре местами дожди, днем от +7 до +11, ночью от -2 до +5.


Карта: Укргидрометцентр

На востоке пройдут дожди во всех областях, днем от +11 до +14, ночью от +3 до +7.

В столице Украины 15 апреля облачно, днем от +7 до +9, ночью от -2 до 0, ветер северо-восточный, 7-12 м/сек.

Ранее Укргидрометцентр прогнозировал на сегодня заморозки.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, Укргидрометцентр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 