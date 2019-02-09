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09.02.2019, 10:56

Погода на сегодня: постепенное потепление, без осадков

Погода на сегодня: постепенное потепление, без осадков - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Без осадков, температура днем до +7 градусов

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Сегодня, 9 февраля осадков в Украине не обещают, по всей стране облачно, с прояснениями. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу, скоро придет новый циклоа, а с потепление. 

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В субботу теплей всего будет в западных областях Украины – днем от +2 до +4 градусов. На севере – от -3 до +1 градуса, в центре от -2 до +2, в восточных областях от -2 до +1, и на юге от +1 до +7 градусов. 

В Киеве 9 февраля днем без осадков. Днем температура воздуха от -1 до +1, ночью от -7 до -9. Ветер южный, 5−10 м/с.

В воскресенье, 10 февраля в Украине также осадков не ожидается. Синоптики обещают потепление. В западных областях днем в среднем ожидается от +4 до +8 градусов, на севере от 0 до +2, в центральных областях от +1 до +4, в восточных от -2 до +2, и на юге от +3 до +8 градусов.

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Теги: погода в Украине, погода, синоптики, погода сегодня
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