Погода в Украине на сегодня: снег, местами снег с дождем - карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 6 февраля, в некоторых областях Украины ожидается снег, а местами - снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Cнег синоптики прогнозируют в Черниговской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях.

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Снег с дождем - во Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Кировоградской и Сумской областях.

На остальной территории Украины осадков не ожидается, будет облачно.

На севере страны синоптики прогнозируют днем -1...2 градуса, а ночью -3...1. В западных областях температура воздуха будет 2...4 градуса днем, а ночью -1...-3. На востоке синоптики прогнозируют днем 0...4 градуса, а ночью -2...-4. В южных областях в этот день будет днем 4...6 градусов тепла, а ночью -1...1. В центральной части страны синоптики прогнозируют днем 0...2 градуса, а ночью -1...-3.





Карта: Укргидрометцентр

В Киеве в этот день ожидается снег. Температура воздуха днем будет 0...2 градуса, а ночью -1...-3.