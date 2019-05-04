Погода на сегодня: тепло и грозы

Фото: Pixabay

Почти на всей территории Украины сегодня, 4 мая, прогнозируются дожди, местами грозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Исключение составят Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Херсонская области, а также территория оккупированного Крыма. Там ожидается переменно облачная погода, но без осадков.

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Температура воздуха днем на западе составит от 16 до 20 градусов выше нуля, на севере - от +17 до +20, на востоке - от +19 до +23, на юге - от +18 до +23, в центре - от +18 до +22.

В столице сегодня также ожидается даждь, температура воздуха днем поднимется до 20 градусов.