Погода на сегодня: тепло и сильные дожди

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Сегодня, 22 мая, по всей Украине преимущественно дожди, с порывами ветра и шквалами. Укргидрометцентр прогнозирует, что температура воздуха днем составит около +25.

На востоке Украины облачно, дожди днем и ночью, температура днем от +22 до +24 градусов, ночью от +12 до +14.

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В центральных регионах тоже ожидаются осадки - дожди и кратковременные ливни, днем от +20 до +23, ночью от +11 до +14.

На юге днем и ночью дожди, температура в воздухе днем от +21 до +23, ночью от +12 до +15.

В Крыму также будет дождливо, днем от +20 до +22, ночью от +13 до +15.

На западе Украины ожидаются дожди и грозы, днем от +15 до +20, ночью от +9 до +13.

Дождливо и в северных регионах, днем от +22 до +24, ночью от +11 до +14.

В Киеве сегодня дожди ожидаются ночью и днем, температура воздуха днем составит от +20 до +22, ночью от +11 до +13, ветер южный, 7-12 м/сек.

Из-за сильных дождей в ближайшие дни на западе страны ожидаются подъемы уровней воды в реках, в результате чего существует серьезная угроза подтоплений домов и сельскохозяйственных угодий.