Погода на сегодня: тепло и сухо

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На большей части территории Украины сегодня, 21 июля, будет сухая и теплая погода. Укргидрометцентр сообщает, что только на западе и местами на юге пройдут дожди с грозами.

На юге грозы ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.

На востоке без осадков, температура воздуха днем до +29 градусов. Так же тепло и сухо будет в центральных регионах.

На севере в Черниговской области возможен дождь. Температура воздуха днем составит +26...28 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, днем будет +27...29 градусов.