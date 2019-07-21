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Погода на сегодня: тепло и сухо

Погода на сегодня: тепло и сухо - Фото
Фото: unsplash.com
21.07.2019, 08:50

На большей части территории Украины сегодня дождей не ожидается

На большей части территории Украины сегодня, 21 июля, будет сухая и теплая погода. Укргидрометцентр сообщает, что только на западе и местами на юге пройдут дожди с грозами.

На юге грозы ожидаются в Одесской и Николаевской областях. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов.

На востоке без осадков, температура воздуха днем до +29 градусов. Так же тепло и сухо будет в центральных регионах.

На севере в Черниговской области возможен дождь. Температура воздуха днем составит +26...28 градусов.

В Киеве сегодня без осадков, днем будет +27...29 градусов.

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погода Укргидрометцентр
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