Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Погода на сегодня: Украину накроют дожди

Погода на сегодня: Украину накроют дожди - Фото
Фото: depositphotos.com
30.07.2019, 08:45

В западной, центральной и восточной частях страны - дожди с грозами и градом, температура несколько снизится

Погода в Украине сегодня, 30 июля, ухудшится - в ряде регионов пройдут дожди с грозами, возможен град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди и грозы ожидаются преимущественно в западной, центральной и восточной частях страны.

На западе температура воздуха днем составит +27...+30 градусов, ночью синоптики обещают +15...+18. 

В восточных регионах температура воздуха днем составит +26...+29, ночью +14...+18.

В центральных областях днем до +26 градусов, ночью +15...+17.

На юге Украины и в Крыму солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +33, ночью ожидается +17...+21. Т

В Киеве сегодня дожди, возможны. Днем термометры покажут +24...+26, ночью ожидается +15...+17.

Напишите нам
погода Укргидрометцентр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 