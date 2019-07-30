Погода на сегодня: Украину накроют дожди

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Погода в Украине сегодня, 30 июля, ухудшится - в ряде регионов пройдут дожди с грозами, возможен град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Дожди и грозы ожидаются преимущественно в западной, центральной и восточной частях страны.

На западе температура воздуха днем составит +27...+30 градусов, ночью синоптики обещают +15...+18.

В восточных регионах температура воздуха днем составит +26...+29, ночью +14...+18.

В центральных областях днем до +26 градусов, ночью +15...+17.

На юге Украины и в Крыму солнечно и без осадков. Днем потеплеет до +33, ночью ожидается +17...+21. Т

В Киеве сегодня дожди, возможны. Днем термометры покажут +24...+26, ночью ожидается +15...+17.