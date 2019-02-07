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07.02.2019, 08:50

Погода на сегодня: в Украине потеплеет - карта

Погода на сегодня: в Украине потеплеет - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

На сегодня синоптики обещают облачную погоду без осадков

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Сегодня, 7 февраля, на всей территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Местами потеплеет до +5 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, на западе без осадков, дневная температура воздуха 3-5 градусов выше нуля. На востоке страны ожидается облачная погода, температура воздуха днем -1...+1.

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В центральном регионе также облачно без осадков, здесь днем термометры покажут 1-2 градуса с отметкой "плюс".


Карта: Укргидрометцентр

На юге страны дневная температура воздуха +2...+5. В северных областях без осадков, температура воздуха днем -1...+1.

В Киеве сегодня также без осадков, температура воздуха днем -1...+1 градус.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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