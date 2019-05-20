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20.05.2019, 13:27

Погода. На Украину движется циклон Axel, ожидается похолодание

Погода. На Украину движется циклон Axel, ожидается похолодание - Фото
Фото: pixabay.com

Дожди ожидаются в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской, Черниговской и Одесской областях

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21 мая в Украину придет циклон Axel и принесет дожди, грозы и похолодание, сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Дожди с грозами наиболее вероятны на западе Украины, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях, в Кропивницком, в Черкасской и Одесской областях, вечерам местами в Крыму", - уточняет она.

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На остальной территории без осадков.

В западных областях и на севере температура воздуха снизится. На западе +15…+22 градусов, на севере до +19…+23 градусов. На юге и востоке ожидается +25…+30 градусов.

Ветер юго-восточный, 5-12 м/с, возможны сильные порывы ветра во время грозы.

В Киеве во вторник температура снизится до +22…+23 градусов, ветер порывистый. Есть вероятность дождя с грозой.

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Теги: погода в Украине, погода, циклон
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