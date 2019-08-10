Погода на выходные: солнечно и без осадков

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На выходных, 10 и 11 августа, в Украине почти везде будет солнечно и без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

На сегодня синоптики осадков не прогнозируют, температура воздуха повысится до 29 градусов.

На севере днем температура воздуха составит +25...27 градусов, а ночью +15...17.

На западе днем ожидается +25...27 градусов, а ночью +13...15.

На востоке синоптики днем прогнозируют +24...26 градусов днем, а ночью +13...15.

На юге воздух прогреется максимально - до +29. Ночью ожидается +13...15 градусов.

В центре примерно то же самое, до +28, ночью +13...15.

В Киеве неожидается сегодня дождей. Днем будет +25...27 градусов, а ночью 15...17.