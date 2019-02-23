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23.02.2019, 16:31

Погода на выходные. Зима не отступает, но морозы спадут

Погода на выходные. Зима не отступает, но морозы спадут - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине, говорит синоптик Наталья Диденко

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Сегодня, 23 февраля, синоптики осадков в Украине не обещают, по всей стране облачно, с прояснениями, ночью местами морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха выше нуля не поднимется - в западных областях днем ожидается в среднем от -4 ...-2 градусов мороза, в центре - от -5... -2 мороза, на севере - от -7 ...-3, на востоке и юге страны - от -5 ... -2 градусов.

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В Киеве сегодня переменная облачность, днем -3...-5 градусов мороза.

В воскресенье, 24 февраля, осадков также не будет, погода будет ясной, постепенно становится теплее – средняя температура воздуха в Украине - от -1 ... +4 градусов.

В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.

Погода в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет солнечной и морозной. Правда, уже не будет так холодно, как в предыдущие дни, воздух постепенно прогреваться до отметки в 0 градусов.

Как пишет пишет синоптик Наталья Диденко, снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине. Ветер с северного изменится на северо-западный и стихнет: 5 – 10 метров в секунду.

Прогноз на 24 февраля в городах Украины:

  • Ужгород – 0...+2
  • Львов – 0...+2
  • Ивано-Франковск – -1...+1
  • Тернополь – 0...+2
  • Черновцы – -1...+1
  • Хмельницкий – -1...+1
  • Луцк – 0...+2
  • Ровно – 0...+2
  • Житомир – -1...+1
  • Винница – 0...+2
  • Одесса – -1...+1
  • Николаев – -1...+1
  • Херсон – -1...+1
  • Симферополь – -1...-3
  • Кропивницкий – -1...+1
  • Черкассы – -1...+1
  • Чернигов – -1...+1
  • Суммы – 0...-2
  • Полтава – -1...+1
  • Днепр – -1...+1
  • Запорожье – -1...+1
  • Донецк – -1...+1
  • Луганск – 0...-2
  • Харьков – -1...+1
  • Киев – -1...+1

 

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Теги: погода, прогноз, Укргидрометцентр, мороз, осадки, синоптики
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