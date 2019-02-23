Погода на выходные. Зима не отступает, но морозы спадут

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 23 февраля, синоптики осадков в Украине не обещают, по всей стране облачно, с прояснениями, ночью местами морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха выше нуля не поднимется - в западных областях днем ожидается в среднем от -4 ...-2 градусов мороза, в центре - от -5... -2 мороза, на севере - от -7 ...-3, на востоке и юге страны - от -5 ... -2 градусов.

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В Киеве сегодня переменная облачность, днем -3...-5 градусов мороза.

В воскресенье, 24 февраля, осадков также не будет, погода будет ясной, постепенно становится теплее – средняя температура воздуха в Украине - от -1 ... +4 градусов.

В Киеве тоже будет солнечно, температура воздуха поднимется до -1...+1 градуса.

Погода в воскресенье, 24 февраля, в Украине будет солнечной и морозной. Правда, уже не будет так холодно, как в предыдущие дни, воздух постепенно прогреваться до отметки в 0 градусов.

Как пишет пишет синоптик Наталья Диденко, снежную непогоду вытеснит антициклон, который на выходных поселился в Украине. Ветер с северного изменится на северо-западный и стихнет: 5 – 10 метров в секунду.