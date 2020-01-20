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Погода. В ближайшие дни ожидаются существенные осадки - синоптик

Погода. В ближайшие дни ожидаются существенные осадки - синоптик - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com
20.01.2020, 15:09

Влияние атлантического антициклона в Украине ослабевает, а мощного северного циклона усиливается

22-23 января в Украине ожидается снег. Также ожидается усиление ветра, возможно, до штормовых значений. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, влияние атлантического антициклона в Украине ослабевает, а мощного северного циклона усиливается.

Синоптик отметила, что сегодняшний небольшой снег является "предтечей" ближайших осадков, которые ожидаются в Украине 22-23 января".

Температура воздуха во вторник будет колебаться в пределах 0-4 градусов тепла, на востоке местами 0-2 градусов мороза, на западе местами до +4 +6 градусов.

Ближайшей ночью ожидается 0-3 градуса мороза, в Карпатах и горах Крыма -4-8 градусов.

В Киеве 21-го января ночью до 2 градусов мороза, днем до 2 градусов тепла.

22 января в столице пойдет снег и усилится ветер, возможно, до штормовых значений.

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Наталка Диденко погода снег
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