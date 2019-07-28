Погода в Украине: +34 и без осадков

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Сегодня, 28 июля, в Украине будет солнечно и почти без осадков. Укргидрометцентр прогнозирует дожди только в западных регионах страны.

На севере в этот день температура воздуха повысится до 30-32 градусов тепла, а ночью до 17-19.

На западе днем прогнозируется +30...32, а ночью +16...18.

Такая же температура будет и на востоке.

В северных областях днем потеплеет до +32...34 градусов, ночью температура составит +18...20.

В центральной части страны днем будет +30...32, а ночью +16...18 градусов.

В Киеве в этот день будет солнечно и без осадков. Температура воздуха днем составит +29...31 градус, ночью +17...19.