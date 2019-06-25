Погода в Украине: где сегодня пройдут дожди

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Южные регионы Украины сегодня, 25 июня, накроют сильные грозовые дожди, на остальной территории страны переменная область, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Столбики термометров местами достигнут отметки в 33 градуса.

Так, на юге синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди, днем около 30-33 градусов.

В остальных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. В частности, на западе температура днем от +25 до +32 градусов, ночью от +13 до +18.

В северных и центральных областях также осадков не ожидается, температура днем от +26 до +32 градусов. На востоке страны синоптики прогнозируют до 33 градусов выше нуля.