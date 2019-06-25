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25.06.2019, 08:50

Погода в Украине: где сегодня пройдут дожди

Погода в Украине: где сегодня пройдут дожди - Фото
Фото: pixabay.com

В южных регионах Украины сегодня ожидаются грозовые дожди, высокая температура сохранится

Южные регионы Украины сегодня, 25 июня, накроют сильные грозовые дожди, на остальной территории страны переменная область, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Столбики термометров местами достигнут отметки в 33 градуса.

Так, на юге синоптики прогнозируют сильные грозовые дожди, днем около 30-33 градусов.

В остальных регионах страны ожидается переменная облачность, без осадков. В частности, на западе температура днем от +25 до +32 градусов, ночью от +13 до +18.

В северных и центральных областях также осадков не ожидается, температура днем от +26 до +32 градусов. На востоке страны синоптики прогнозируют до 33 градусов выше нуля.

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Теги: погода, Укргидрометцентр
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