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24.12.2018, 13:19

Погода в Украине: идет циклон со снегом и штормовым ветром

Погода в Украине: идет циклон со снегом и штормовым ветром - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Уже сегодня вечером западные регионы почувствуют приход циклона

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В ближайшее время в Украину придет циклон с сильными осадками, штормовым ветром и налипанием мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. 

Сегодня вечером циклон придет на южный запад страны и дальше пойдет в направлении Левобережья. 

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Уже ночью и завтра, 25 декабря, юг, большая часть центра, восток Украины и Сумская область окажутся в зоне сложных погодных условий с ветром и мокрым снегом. 

На севере и западе завтра тоже будет снег. Похолодает до небольшого мороза, будет гололед.

В Киеве завтра, 25 декабря, днем будет 2-5 градусов мороза, снег и очень скользко. 

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Теги: Украина, погода, снег, мороз, осадки, циклон, гололед
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