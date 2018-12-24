Погода в Украине: идет циклон со снегом и штормовым ветром

Фото: iStock/Global Images Ukraine

В ближайшее время в Украину придет циклон с сильными осадками, штормовым ветром и налипанием мокрого снега. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Сегодня вечером циклон придет на южный запад страны и дальше пойдет в направлении Левобережья.

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Уже ночью и завтра, 25 декабря, юг, большая часть центра, восток Украины и Сумская область окажутся в зоне сложных погодных условий с ветром и мокрым снегом.

На севере и западе завтра тоже будет снег. Похолодает до небольшого мороза, будет гололед.

В Киеве завтра, 25 декабря, днем будет 2-5 градусов мороза, снег и очень скользко.