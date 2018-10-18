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18.10.2018, 11:14

Погода в Украине испортится: бабье лето подходит к концу

Погода в Украине испортится: бабье лето подходит к концу - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня и завтра воздух еще будет прогреваться до +20, затем начнется постепенное похолодание

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В пятницу, 19 октября, сухая и теплая погода ожидается в центральных, северных и восточных областях. В большинстве западных областей и на юге пройдут дожди. Температура воздуха на западе +14...+16 днем и +6...+8 ночью. На остальной территории страны днем будет около +19...+21, ночью +7...+9 градусов.

В Киеве и Киевской области завтра без осадков. Днем воздух прогреется до +18...+20, ночью столбик термометра опустится до +7...+9 градусов.

В субботу, 20 октября, дожди прогнозируются в западных и восточных областях, на остальной территории сухо. Дневная температура воздуха в центре и на севере составит +14...+16, ночью +6...+8 градусов. На западе днем +14...+16, в ряде областей +12...+14 градусов, ночью +5...+7. В восточных и южных областях, а также в Крыму +19...+21 днем и +7...+9 ночью.

В Киеве и Киевской области в первый день выходных будет сухо. Днем +13...+15, ночью +7...+9 градусов.

В воскресенье дождь возможен только в Луганской и Донецкой областях. Температура воздуха в центральных областях +11...+13 днем и +3...+5 ночью, на западе и севере Украины +10...+12 днем и +3...+5 ночью, на востоке +12...+14 днем и +7...+9 ночью, на юге +13...+15 днем и +9...+11 ночью, в Крыму +15..+17 днем и +9...+11 ночью.

В Киеве 21 октября осадков не предвидится. Днем +11...+13, ночью +3...+5 градусов.

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Теги: бабье лето, погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр, похолодание
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